Украйна и НАТО тестват система за отбрана срещу едно от най-страшните руски оръжия (СНИМКИ)

Три стартиращи компании в областта на отбранителните технологии - Alta Ares, Atreyd и Tytan - изграждат многостепенна система за защита на Украйна като част от специалната програма на НАТО Innovation Challenge. Тази система ще е насочена към руските управляеми авиационни бомби (КАБ), които се използват широко във войната, а също и към тежките бомби с високоексплозивна бойна глава ФАБ. Отбраната ще работи и срещу други заплахи - например иранските дронове "камикадзе" клас "Шахед", с които Русия тероризира украинските градове ден и нощ.

Вече са проведени изпитания. Те са под координацията на ръководена от НАТО коалиция, която включва Съюзното командване по трансформацията, Съвместния център за анализ и извличане на поуки, Агенцията за отбранителни поръчки на Франция и представители на Министерството на отбраната и въоръжените сили на Украйна, съобщава специализираното украинско издание Defense Express.

Системите са били тествани на полигон на френската Агенция за отбранителни поръчки при сложни условия на бойното поле - симулация както на реални, така и на фиктивни цели.

