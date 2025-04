Царят дава, конят му – не: Русия разиграва всички за мира в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Готви сме да преговаряме за мир в Украйна с Киев без предварителни условия. Това е позицията на руския диктатор Владимир Путин според говорителя му Дмитрий Песков – поне такава позиция Песков изрази, цитиран от флагмана на руската държавно-информационна пропагандна машина ТАСС – Още: Путин е готов да преговаря за мир с Киев без предварителни условия

И само 48 часа руският външен министър Сергей Лавров, който доста сполучливо е сравняван с кон предвид маниерите и физиономията си, постави редица предварителни условия. При това го стори пред може би най-популярната бразилска медия "О'Глобо" - а Бразилия е считана за една от държавите от Глобалния юг, която би могла да заеме неутрална позиция в рамките на мирния процес. Ето какво изброи Лавров, който дословно използва реториката на Путин по адрес на управляващите Украйна - "неонацистки режим", което отново демонстрира абсолютно сигурно, че Кремъл изобщо няма намерение да търси истински мир в Украйна, докато не бъде принуден със сила – Още: "Да се съюзим със САЩ и да ударим идиотите Европа": Руският наратив - от Лавров до Соловьов (ВИДЕО)

Всичко това, на фона на уж нов жест на Путин за примирие, този път в периода на Деня на Европа, от руска гледна точка – Деня на победата. За този "жест", който Песков описа като демонстрация на желанието на Путин да има мир в Украйна, украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е всъщност опит на Путин да си осигури спокойствие, за да проведе парада на Червения площад. А украинският външен министър Андрий Сибиха посочи, че след като Путин иска да върви към мир, може да не чака до 8 май, а да действа веднага. Путин не включва в предложенията си за примирие никакви механизми за мониторинг как те ще се спазват, защото по този начин може да обвинява Украйна в предполагаеми нарушения и да засилва информационната кампания за своята кауза в глобален мащаб, смятат анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), които добавят, че всяко инициирано от руския диктатор примирие е и инструмент да се търси допълнително предимство за руската армия на бойното поле. Най-вероятно Путин търси начин за кратък отдих за армията си предвид тотално изтощителната война с много жертви, която руснаците водят в Украйна – за да може в почивката да прехвърли войници и оръжие там, където има най-много нужда, казват и от ISW, и украински военни канали в Телеграм. Експертите на института не смятат, че тази почивка ще доведе до нещо друго извън нов, по-бурен руски натиск след това – Още: Путин обяви ново примирие в Украйна - този път по-дълго

Относно парада – украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, вече направи интересен коментар – че в Кремъл има за какво да помислят относно парада, има за какво да се притесняват – дали да се проведе предвид скорошна украинска демонстрация на сила: Бум, тряс, прас: Путин получи взривяващо предупреждение за парада на 9 май на Червения площад (ВИДЕО)

На този фон, говорителката на Белия дом Каролайн Лийвит пак заговори как Доналд Тръмп се разочаровал все повече и от Путин, и от Зеленски. Само че за разлика от друг път, сега Лийвит наблегна на това, че Путин предлага временно примирие, а Тръмп иска и се бори за постоянно спиране на огъня – и това е първата стъпка към дълготраен мир, а не първо да се говори за отстъпки. Американският президент бил оптимист за бъдещ мир в Украйна, но и реалист, по думите на Лийвит:

Putin miscalculated — it seems his three-day "ceasefire" plan hasn't been well received in Washington



💥 "The President expects a permanent ceasefire," said White House press secretary Caroline Levitt.



However, Trump is dissatisfied not only with Putin but also with Zelensky.… pic.twitter.com/RilIdhIVXe