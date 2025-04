"Да се съюзим със САЩ и да ударим идиотите Европа": Руският наратив - от Лавров до Соловьов (ВИДЕО)

Нямаме предварителни условия за прекравяване на огъня в Украйна, но всъщност имаме – да не ѝ се доставят оръжия при това прекратяване. Това заяви в интервю за CBS руският външен министър Сергей Лавров. Очевидното противоречие в думите му само затвърждава тезата, че руският диктатор Владимир Путин протака и протака с цел да постигне колкото се може повече в Украйна, а не иска да започва преговори за справедлив мир – Още: Тръмп: Путин май не иска да спре войната, разиграва ме - с него трябва да се действа различно

Изрично на Лавров беше напомнено, че още на 11 март украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна е съгласна на пълно прекратяване на огъня без условия. Само че руският външен министър извъртя нещата в посока "каква била целта, ако доставяш оръжия" - нямала Русия предварителни условия, но всъщност има, без Лавров да говори каква е целта като Северна Корея, Иран и Китай доставят оръжия, че и войници на Русия. Уникалното в случая е, че при превода в канала на руския пропагандист и тв водещ Владимир Соловьов думите на Лавров, че европейският външен министър Кая Калас и генералният секретар на НАТО Марк Рюте подкрепяли сделка, която да направи в крайна сметка Украйна по-силна са преведени "Украйна да стане ядрена държава". Отделно, Лавров умишлено принизи Калас и Рюте с думите си, говорейки за тях сякаш са някакви там хора:

Lavrov dodges straight questions on a Ukraine ceasefire, falling back on tired talking points: “You want a truce just to keep arming Ukraine? Kallas and Rutte say they’ll only back a deal that strengthens Ukraine,” сlaiming the goal isn’t peace but “Ukraine’s victory.” pic.twitter.com/GfN8dGi9sa — WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2025

В крайна сметка, Лавров призна директно какво ще прави Русия: "Вие не ме слушате. Ще продължим да нанасяме удари по цели, използвани от украинските военни, чуждестранни наемници и инструктори, официално разположени от европейците, за да помогнат за нанасянето на удари по руски цивилни цели". Всъщност още в началото на интервюто Лавров не призна, че Русия редовно удря цивилни цели – удряла само военни обекти или цивилни обекти, ползвани за военни цели. И добави, че НАТО удряло в Белград по цивилни: ПЪЛЕН ПРЕВОД НА РУСКИ ЕЗИК в страницата на руското МВнР!

На този фон, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше далеч по-лаконичен: "Работата продължава, не може да се говори публично, а в дискретен формат". И още – че имало много елементи в позицията на Тръмп и администрацията му, които съвпадали с позицията на Кремъл:

Kremlin spokesman Peskov claims that in negotiations with Russia regarding Ukraine, the U.S. is expressing many elements that align with Moscow’s position, but he refused to provide details, stating that “negotiations cannot be conducted publicly.” pic.twitter.com/MaiHosxVLg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2025

През това време, основното телевизионно пропагандно оръжие на Путин Владимир Соловьов налива масло в огъня – Зеленски провалял нещата, но всъщност не той, ами бил марионетка на ЕС, на французите и британците специално. "Те се сговарят, събират против САЩ, може би ние трябва да се съюзим с Америка и да ударим Европа толкова силно, че да не се осъзнае? Това ще върне тези идиоти в реалността", каза Соловьов в прав текст:

Meanwhile, Solovyov is floating the idea of teaming up with the U.S. to launch a strike on Europe, supposedly to "knock some sense into them." So, according to the Russian propagandist, Europe has the audacity to defend Ukraine’s territorial integrity and international law. pic.twitter.com/Z6T40styhO — WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2025

О.з. полковникът от американската армия Даниел Дейвис също е категоричен – Путин продължава с реториката "поражението на нацисткия режим". Невероятно ще е да тръгне да преговаря наистина за мир, няма начин, каза военният. Той коментира изявлението на Путин за Курска област и как Русия уж изцяло си я е върнала, точно там руският диктатор постоянно използва думи "нацисти, нацистки режим“ по адрес на управляващите в Украйна: Русия е възвърнала изцяло контрола над Курска област, твърди Москва

Former U.S. Colonel Daniel Davis believes direct talks between Putin and Zelensky are impossible. According to him, Putin’s latest statement about "defeating so-called Nazis" is a clear sign that direct negotiations are off the table. They're so far apart, they've left the boxing… pic.twitter.com/6CbZR4oGYj — WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2025

В свой анализ CNN коментира и защо Владимир Путин вярва, че ще изиграе и Доналд Тръмп - руският диктатор вярва, че времето е на негова страна във войната на изтощение в Украйна и именно с протакане накрая ще постигне своето. Тръмп вижда глобалната политика като съревнование между велики сили, където малките държави трябва да се подчиняват – гледна точка, която Путин приветства. Путин използва чар и сплашване, научени от обучението на КГБ – като например подаряването на топка от Световното първенство по футбол в Русия на Тръмп през 2018 година в Хелзинки или използването на куче, за да сплаши Меркел - за нея е известно, че се ужасява от кучета. Вместо на опитни дипломати, Тръмп разчита на неопитни фигури като Стив Уиткоф, Рубио и Уолц – срещу Лавров, Ушаков и Дмитриев. Вечната грешка на САЩ: Американските лидери продължават да се опитват да се сприятеляват или интегрират Русия – без никога да разбират колко дълбоко вкоренено е авторитарното там - Още: "Путин ме баламосва": Ефектът Зеленски върху Тръмп унизи дори Орбан във Ватикана (ОБЗОР - ВИДЕО)