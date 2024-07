Чехия забранява влизането на руснаци без биометрични паспорти

Чехия няма да признава небиометрични паспорти на руски граждани. Това съобщиха в четвъртък от външното министерство на страната.

„Ако руски гражданин представи небиометричен паспорт в Чехия, ще се счита, че той е нелегален тук и по-нататък ще бъде взето решение какво да се прави с него“, каза чешкото външно министерство.

Czechia bans entry of Russians without biometric passports



Czechia will not recognize non-biometric passports of Russian citizens. This was announced on Thursday by the country's Foreign Ministry.



"If a Russian citizen presents a non-biometric passport in the Czechia, it will… pic.twitter.com/vybm4s8lP8