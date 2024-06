Черно море глътна млада жена буквално от плажа в Сочи (ВИДЕО)

Описанието към кадрите гласи, че става въпрос за плажа "Ривиера" в руския курортен град Сочи - т.е. Черно море. На записа се вижда как млада двойка - мъж и жена, си играе на плажа, като пристъпва там, където се разбиват една след друга много големи вълни, със сигурност по няколко метра. В един момент двамата биват свалени от водата, като мъжът излиза навън, но жената е явно дръпната от вълната, която се връща обратно - изглежда като типичен случай на мъртво течение. Това е крайбрежно, понякога силно водно течение, причинено от разбиващите се вълни, което отвежда вода от брега навътре в морето. Една от причините Черно море да носи името си е именно това явление: Как да действаме, ако попаднем на мъртво течение

След като жената не излиза, мъжът опитва да влезе в морето и да ѝ помогне, но вълните са твърде големи. А видеото, което показва трагедията, е заснето от случаен минувач.

Беларуската опозиционна медия NEXTA съобщава, че вече трети ден жената не е намерена от спасителни екипи - съдбата ѝ за момента не е ясна.

