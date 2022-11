Четирима убити при руска бомбардировка на Херсон

"Руските нашественици са открили огън по жилищен район с гранатомети. Голяма сграда се е запалила", каза в Telegram Ярослав Янушевич, ръководител на военната администрация на Херсон, цитиран от БГНЕС.

In #Kherson , after a hard shelling of the invaders, residential buildings are on fire. pic.twitter.com/6otfZAlem4

Припомняме, че градът бе освободен в началото на месеца от украинските части, които принудиха руските войски да се оттеглят от него.

Още за случващото се в Украйна – четете тук

10 people were injured and 4 died as a result of the shelling of #Kherson, reports the regional military administration. pic.twitter.com/yw4AVouZP4