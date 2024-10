Църковна битка Украйна-Русия: Московската патриаршия превзе храма в Черкаси, но не задълго (ВИДЕО)

Истинска битка се разигра за най-големия православен храм в украинския град Черкаси (Централна Украйна) между Православната църква на Украйна (ПЦУ) и Украинската православна църква (УПЦ) - последната е свързана с Московската патриаршия.

Четете тук подробности за разцеплението в украинската църква: Руската църква е аут от Украйна, защото е инструмент на Путин - историята на изгонването.

Енориашите на УПЦ завзеха църквата „Свети Михаил“ през нощта между 16 и 17 октомври. Според прокремълските пропагандисти стотици маскирани мъже нахлули в храма. Причината - той трябваше да премине към Православната църква на Украйна (ПЦУ).

Поддръжниците на свързаната с Москва църква са разбили входните порти и са навлезли на територията на храма, използвайки сълзотворен газ. Около 09:00 ч. сутринта на 17 октомври енориашите на УПЦ са установили контрол.

❗️ BREAKING: Members of the UOC-Moscow Patriarchate stormed St. Michael's Cathedral in Cherkasy



Metropolitan Theodosius, suspected of inciting inter-religious hatred, was with them.



Once inside the cathedral, the people began to drive out chaplains of the Orthodox Church of… pic.twitter.com/ttAO4XM8PP