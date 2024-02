"Да не играем по правилата": Навалная с три предложения към ЕС за "Русия на бъдещето" (ВИДЕО)

Навалная поиска ЕС да засили санкциите срещу елита на руския президент, а също обвини Владимир Путин, че е убил основния си политически опонент.

Съпругата на Алексей Навални се обърна към върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Жозеп Борел. "Истината е, че преди три дни Владимир Путин уби съпруга ми Алексей Навални. Той уби най-близкия ми човек, бащата на децата ми. Той уби част от сърцето и душата ми. Някъде в далечен сибирски затвор, отвъд Полярния кръг, във вечната зима. Путин не просто уби Алексей Навални. Той се опита да унищожи и надеждите на милиони руснаци. Той уби един символ на устойчивост, смелост и съпротива. Трагичните събития през последните три години се развиха пред очите на целия свят, пред нашите очи. Не мога да кажа, че не сте видели всичко това, отвърнали сте се или сте били безразлични. Не, вие публикувахте изявления, казахте правилните неща. И аз съм ви много благодарна за това.

Представители на Европейския съюз присъстваха на съдебните заседания на Алексей. Европейската дипломация подкрепи политическите затворници в Русия. Това бяха силни и важни изявления, в които се споменаваха червените линии, които Путин не може да премине. Но, за съжаление, това не беше достатъчно. Путин живее в друг свят. Той не се интересува от червените линии. Колко още червени линии трябва да бъдат очертани с кръв?", попита Навалная, цитирана от "Медуза".

"Дъщеря ми Дария говори в Европейския парламент преди две години. Тя получи наградата "Сахаров" от името на баща си и каза, цитирам: "Годините на флирт с Путин го накараха да разбере, че за да повиши рейтинга си, може да започне война". Това беше казано през декември 2021 г., два месеца преди войната. По онова време Дария е била само на 20 години, но всичко вече ѝ е било ясно. Путин наистина е започнал войната. Путин уби съпруга ми, бащата на Дария. Путин доказа, че няма за какво да се преговаря. Той не разбира езика на дипломацията и не признава никакви правила на играта. Така че може би трябва да спрем да играем по правилата?", попита реторично съпругата на Навални.

Според нея - "вместо да правим изявления, трябва да действаме, да не обещаваме невъзможното и да не обсъждаме нещо в продължение на години".

"Съпругът ми беше герой и умря като герой, който се е борил за свободата. Той беше и талантлив политик. Участваше в изборите. Формулираше идеи за по-добро бъдеще на страната ни, като вдъхновяваше милиони хора. Създаде силна политическа организация - Фондация за борба с корупцията. Организацията няма да изчезне никъде, хората няма да изчезнат никъде, а идеите също няма да изчезнат. Защото една идея не може да бъде измъчвана в затвора. И една идея не може да бъде отровена с "Новичок"", заяви Навалная.

Днес се обърнах към поддръжниците на Алексей с послание. В него се казва, че ще продължа работата му. Ще направя всичко възможно невъобразимата саможертва на Алексей да не остане напразна. А това може да се постигне само по един начин - да се гарантира, че неговата идея ще възтържествува", каза още съпругата на Навални, която от Twitter профила на своя покоен съпруг отправи видеопослание към руснаците. Нейният акаунт в социалната мрежа пък беше блокиран след това - не е ясно поради какви причини.

Yulia Navalnaya: "I will continue the work of Alexei Navalny"



Yulia Navalnaya, the widow of Alexei Navalny, said she will continue her late husband's work.



"I will continue the work of Alexei Navalny. I will continue to fight for our country. And I call on you to stand with me.… pic.twitter.com/F4k5yvOnyH