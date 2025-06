Да танцуваш с любимата след като си без крака: Историята на боец от "Азов" (ВИДЕО)

Да танцуваш с любимата жена е нещо толкова естествено, че дори не се замисляме каква привилегия е. Разглеждаме го най-често единствено от гледна точка "чувства", но за някои хора това всъщност е по-малкият проблем. Защото физическата бариера се оказва нещо много по-сериозна.

36-годишният Олександър Жавненко, войник от 12-а Специална бригада "Азов", който загуби двата си крака на фронта, е такъв пример. Той обаче отново танцува – този път заедно със съпругата си Маричка.

Любовната им история започва с танци - във фолклорен ансамбъл "Мрия". После продължава така, както за милиарди хора по Земята - ражда им се бебе, момиченце. За да бъде прекъснат този нормален живот от руския диктатор Владимир Путин, който отприщи пълномащабната война в Украйна на 24 февруари, 2022 година. И животът на Жавненко минава по следната линия - войната на фронтовата линия, за да защити семейството, сънародниците и родината си, атака с дрон, руски обстрел и ампутация на двата му крака.

След месеци на болка, операции и рехабилитация, Александър доказа силата на човешкия дух и се завърна на дансинга. В залата на Дома на учените в Лвов той сбъдна мечтата си - да танцува отново с жената, която обича.

