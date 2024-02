Дания даде ясен сигнал кога праща F-16 в Украйна

"Трудно е да се определи фиксиран график за даряването на изтребители F-16, тъй като има няколко условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди Украйна да може да ги използва. Аз обаче информирах съгласувателната комисия, че сега работим, за да гарантираме, че всичко върви гладко това лято, когато очакваме да можем да предадем първите изтребители F-16 на Украйна - ако подготовката продължи по план", каза министърът на отбраната на Дания Тролс Лунд Поулсен, цитиран на официалния сайт на датското министерство на отбраната.

СНИМКА: Getty Images

От думите на Поулсен, на първо място условие е как върви обучението на украинските военни пилоти, които ще летят на F-16. Освен това – обучението на персонала за поддръжка (механици, инженери и т.н.).

Сред условията е и логистиката – каква инфраструктура за прием и поддръжка на F-16 има в Украйна. Вчера, 21 февруари, говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат коментира, че западните партньори не могат да очакват всичко относно инфраструктурата е отлично и по учебник, но и че украинците работят, за да осигурят приемливи условия за F-16.

Коалицията за способности на военновъздушните сили (известна като F-16) беше сформирана в рамките на водената от САЩ Контактна група за отбрана на Украйна. А Дания обяви и пакет военна помощ за Украйна на стойност 247 млн. долара, в който има 15 000 артилерийски снаряда, купени заедно с Чехия. Дания обяви и сключване на 10-годишно споразумение с Украйна за гаранции за сигурност за нападнатата от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин страна.

The first Danish F-16 combat aircraft are expected to be handed over to Ukraine this summer — @Forsvarsmin.



We are waiting for F-16s in the Ukrainian sky.

We prepare and train to use them as efficiently as possible.



We are grateful to our Danish partners for their leadership… pic.twitter.com/WdfMKajI5z