Дания потвърди: Руски кораб е минал край "Северен поток" дни преди взрива

На 26-28 септември бяха открити четири теча в газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които бяха изградени за пренос на газ от Русия до Германия през Балтийско море.

Командването на отбраната на Дания заяви пред местната медия Dagbladet Information, че присъствието на SS-750 е потвърдено с 26 снимки, направени от датски патрулен катер на 22 септември - четири дни преди експлозията.

