Денков и Зеленски обсъдиха ситуацията в Черно море, Украйна ни благодари

Двамата говориха по темата за сигурността на Черноморския регион в контекста на руската агресия срещу Киев.

Премиерът Денков подчерта категоричната подкрепа на България за Украйна и приятелските отношения между двете страни, които бяха засвидетелствани по време на посещението на президента Зеленски в София през юли тази година, отбелязват от правителствената пресслужба.

В хода на разговора Зеленски изтъкна усилията на Украйна да гарантира глобалната продоволствена сигурност чрез създаване на алтернативен експортен коридор.

Украинският лидер също така информира българския министър-председател за ситуацията на фронтовата линия и спешните нужди на отбранителните сили на Украйна.

Още: "Никой не вярва в победата ни, както аз": Досег до Зеленски и изтощителната му битка

"Разговарях с българския министър-председател Николай Денков за начините за по-нататъшно укрепване на сигурността в Черно море в условията на руска милитаризация и заплахи за свободата на корабоплаването", написа украинският президент в Twitter.

I spoke with Bulgarian Prime Minister Nikolai Denkov on ways to further strengthen Black Sea security in the face of Russian militarization and threats to freedom of navigation.



Ukraine strengthens global food security with the alternative Black Sea export corridor. I appreciate… pic.twitter.com/1vMWCnkoaH