Десетки убити след руски ракетен удар по Полтава (ВИДЕО)

Руски ракетен удар по учебно заведение и болница в Полтава - двете учреждения са уцелени с две балистични ракети. Дотук е известно, че са загинали 41 души и над 180 ранени - потвърдено от украинския президент Володимир Зеленски.

В изказването си след удара украинският президент посочва, че на място работят всички отговорни служби, за да спасят колкото се може повече хора.

"Руската измет със сигурност ще плати за това. Продължаваме да призоваваме всички по света, които имат силата да спрат този терор: Украйна се нуждае от системи и ракети за ПВО сега. Нуждае се сега от разрешение за далекообхватни удари, които могат да ни предпазят от руския терор. Всеки ден на закъснение, за съжаление, означава повече изгубени животи", добави Зеленски.

Руската версия за удара, която върви по по-известните им руски канали в Телеграм, е за попадения по украински военно-учебен център.

