Десетки загинали възрастни в пожар в Русия - в град, където заради подобно нещо вече искаха оставката на Путин (ВИДЕО)

От руските служби за спешна помощ съобщиха, че в дома за възрастни хора са живеели около 20 души, а съдбата на седем души е неизвестна, предаде БТА.

Пожарът е обхванал площ от 180 кв. метра и е изпепелил цял етаж от старческия дом, който според властите е незаконен.

Огънят вече е потушен. Обектът е бил разположен в двуетажна дървена сграда с отопление на печки. Вторият етаж, където са живеели възрастните хора, е изгорял напълно.

Прокуратурата на Кемеровска област е започнала разследване на инцидента.

Трагедията, при която заради пожар загиват много хора, изобщо не е нещо ново за Кемерово. Само преди 4 години там имаше далеч по-голяма трагедия - в търговски център: Путин под обсада - заради Кемерово и Скрипал (ВИДЕО и СНИМКИ)

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив

