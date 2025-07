"Стана взрив": Оценка какво гръмна в Ижевския завод. Руски военен влак пак се взриви в Запорожка област (ВИДЕО)

Най-малко два украински дрона "Лютий" са ударили комплекса на руския вонен завод "Купол", по-известен със старото си име: Ижевски електромеханичен завод. Това констатират два от популярните украински OSINT канали в Телеграм - "Днипро OSINT" и "КиберБорошно", които са геолокализирали част от множеството видеокадри, показващи атаката. Заводът произвежда оръжия за руската армия - например системата за противовъздушна отбрана "Тор-М2Е", както безпилотните летателни апарати "Оса-АКМ" и "Харпия-А1". "Харпия" се прави с китайска електроника. А турският журналистически проект Clash Report коментира, че изглежда Украйна ползва подобрена версия на "Лютий" - без колесник и с изглежда по-трудна за регистриране от радари сигнатура.

In Izhevsk (so-called “Russian Federation”), unknown drones attacked a military-industrial facility — the Kupol Electromechanical Plant, which produces short-range air defence systems, according to "Crimean Wind." Footage shows civilians panicking. The plant was previously… pic.twitter.com/qh4JLtq98W

Още: На 1300 км от Украйна: Дронове подпалиха важен руски военен завод (ВИДЕО)

Според "Днипро OSINT", изглежда ударът е бил в административната сграда на предприятието, а не в производствена мощност. До момента, неофициално има данни за 3-ма убити и 20 ранени. Губернаторът на Ижевска област потвърди, че загинали има, обаче не каза официално колко:

Междувременно, Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) съобщи, че Русия е направила опит да пусне в движение взривена част от жп линия в Южна Украйна. ГУР казва единствено, че става въпрос за Запорожка област - вероятно близо до Токмак. "На 1 юли 2025 г. московчани възстановиха траверсите и релсите, пуснаха военен товарен влак, но се случи пореден железопътен взрив - вражеският локомотив беше изваден от строя. Един от ключовите логистични клонове на окупационната армия в Запорожка област отново е блокиран", обясняват от ГУР в канала си в Телеграм - Още: Нов руски военен влак стана цел на украински дронове (ВИДЕО)

На този фон, ГУР публикува видеокадри с компилация от удари по руски изтребител Су-30, по руска ПВО система "Панцир" и руски радари. ГУР казва, че видеокадрите са от летище Саки, в Крим - полуостровът беше окупиран от руската армия през 2014 година. И тази нощ в Крим имаше атака - до момента има данни, че изглежда е поразен руски ПВО комплекс С-300 или С-400 в близост до град Керч - Още: Ракети Storm Shadow и дронове: Куп украински удари по Русия, данни за изгорели руски самолети и хеликоптери (ВИДЕО)*

Ukrainian forces likely carried out a successful strike on a known Russian air defense position in occupied Crimea. Preliminary reports suggest the destruction of S-300 or S-400 surface-to-air missile systems, along with radar units possibly including the 30N6E, 92N6E, or even… pic.twitter.com/lhoJfuHIC0