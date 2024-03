Дмитрий Медведев с внушения за стрелбата в Москва

САЩ с първи коментар за кървавата баня в Москва (ВИДЕО)

"Ако бъде установено, че това са терористи от киевския режим, с тях ще се постъпи, както с идейните им вдъхновители - не е възможно иначе. Всички те трябва да бъдат открити и безмилостно унищожени като терористи. Включително и официалните лица на държавата, извършила това злодеяния", коментира Медведев и допълни: "Смърт за смърт."

❗️ #Medvedev said that if #Ukraine was found to be behind the attack, "all the attackers and organizers should be found and ruthlessly eliminated as terrorists. Including state officials."



Earlier, an adviser to the head of the Ukrainian president's office, Podolyak, said that… pic.twitter.com/gUOaiPZKGr