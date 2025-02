Доналд Тръмп ощастливи Путин като си изтърва нервите със Зеленски (ВИДЕО)

Едва ли можеше да се развие по-зле. Посещението на Володимир Зеленски в Белия дом в петък трябваше да бъде възможност да спаси отношенията си с Доналд Тръмп след бурните последни седмици. Вместо това връзката им беше напълно разбита. Срещата, която първоначално беше представена като повод за подписване на споразумение за добив на полезни изкопаеми, което да затвърди американския икономически интерес в Украйна за десетилетия напред, се превърна в ожесточен спор, който разкри години на напрежение и недоверие между двамата лидери. Това пише Financial Times в свой коментар по темата, който Actualno.com публикува.

Това беше зрелище, което спря дъха на наблюдателите и беше излъчено в целия свят от Овалния кабинет – нещо, което никога досега не сме виждали. За поддръжниците на Украйна това е ужасяваща гледка. Лесно можем да си представим диктатора Владимир Путин в Кремъл, доволен, потривайки ръце.

Зеленски се оказа подложен на натиск от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс да "изрази някаква благодарност" към САЩ и президента за военната подкрепа. Зеленски отговори тихо, но твърдо, че Ванс говори "гръмко" за страна, която още не е посетил.

Оттам нататък ситуацията бързо се влоши, като разгневеният Тръмп каза на украинския си колега, че страната му ще бъде обречена без американска подкрепа.

"Вие нямате козове", каза Тръмп. "Залагате на Трета световна война."

Камерата улови Оксана Маркарова, посланик на Украйна във Вашингтон, с ръце на лицето. Изражението ѝ казваше всичко: това е пълен срив.

Спорът започна, когато Зеленски заяви, че Украйна няма да приеме просто примирие, тъй като Путин никога не би го спазил. Киев и други европейски столици се опасяват, че Тръмп цели само да спре боевете, без да принуди Москва да приеме справедлив и изпълним мир, което би дало на Русия време да се прегрупира и отново да атакува.

От страна на Зеленски може би щеше да е по-мъдро, ако беше използвал повече дипломатичност и чар, вместо да бъде толкова директен. Но не е трудно да си представим, че Ванс и Тръмп нарочно са търсили конфликт с украинския лидер, за да го поставят в още по-слаба позиция при евентуални преговори. В известен смисъл сцената беше подготвена за засада.

През последните две седмици Тръмп направи всичко възможно да подкопае Зеленски, правейки ранни отстъпки на Москва и представяйки Украйна като агресор във войната.

Сега изглежда, че иска да се отърве от него.

"Мисля, че видяхме достатъчно", каза Тръмп, слагайки край на срещата.

"Това ще бъде страхотна телевизионно предаване, ще кажа само това", добави той.

За Украйна обаче ситуацията е далеч по-сериозна.

