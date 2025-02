Тръмп: Без нас войната щеше да свърши за 2 седмици. Зеленски: Путин каза за 3 дни (ВИДЕО)

Ако нямахте нашето военно оборудване, тази война щеше да е свършила за 2 седмици. Това заяви американският президент Доналд Тръмп към украинския си колега Володимир Зеленски - Тръмп, естествено, визираше американското оръжие. Двамата се срещнаха във Вашингтон, като се очаква да подпишат споразумението за редкоземните минерали.

"За 3 дни – чух го от Путин", отговори му Зеленски. "Може би по-малко", обърна се към него Тръмп. "Ще е много трудно да правим бизнес по този начин", добави американският президент.

Full segment of a heated conversation between Zelensky and Trump in the Oval Office. pic.twitter.com/vpjhSsR1O1