Дори в Русия не вярват особено, че взривовете на военното летище в Крим са защото някой е пушил

Показателно е, че главният редактор на отдавна посочената като руска пропагандна медия Russia Today (има европейски санкции срещу нея) Маргарита Симонян написа в Twitter, че "на място считат това за саботаж". И определи случая за "главоблъсканица".

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната посочва, че няма достатъчно достоверни данни, за да се каже какво точно е предизвикало взривовете. Но правоподобните версии са две – саботаж или ракетни удари. Ако е второто, то говорим за ракети с обсег от 200-300 километра, каквито на Украйна официално досега не са доставяни от западни партньори. Институтът набляга и на това, че Русия няма интерес да признае, че става въпрос за евентуален украински удар, тъй като това поставя под въпрос какво прави руското ПВО. Но че има сериозни поражения на военното летище е видимо от различни видеа, излезли в социалната мрежа – включително кадри, показващи много сериозни поражения по поне два самолета.

It is clear from the video that more than one plane was destroyed there



At the moment, it is known that 4 hours before the strike, the following were on the open areas of the Saky airfield:

▪️13x Cu-30CM

▫️12x Su-24M/R

▪️1x IL-76

▫️6x Mi-8 pic.twitter.com/xYXdU2jjwd