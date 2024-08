Доста силно земетресение разтърси Южна Италия

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер разтърси южната италианска област Калабрия.

По данни на Националния институт по геофизика и вулканология (INGV) земетресението е било с епицентър на 3 километра западно от Пиетрапаола в провинция Козенца на Йонийско море.

🚨🇮🇹 5.0-MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES CALABRIA, ITALY



A 5.0-magnitude earthquake hit southern Italy's Calabria region, centered near Pietrapaola in Cosenza province.



While there were no immediate reports of damage, and fire officials received no calls for help, checks are… pic.twitter.com/s3ae6a6Auh