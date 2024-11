Дрон порази петролно депо край Белгород, Украйна свали над 100 "Шахед"-а (ВИДЕО)

Дронове са атакували руска петролна база в района на Стари Оскол в Белгородска област, съобщи местният губернатор Вячеслав Гладков на 12 ноември.

Една цистерна се е запалила, но според съобщенията пожарът е бил „бързо потушен“. "На мястото на инцидента работят десет пожарни екипа, които бързо потушават пожара. Освен това системата за противовъздушна отбрана е свалила 6 безпилотни летателни апарата над района. Един багер е бил повреден", твърди Гладков в Telegram.

Моментът, в който украински дрон е ударил петролното депо край град Стари Оскол, беше заснет на видео. Вероятно става въпрос за базата „Осколнефтеснаб“.

The moment a Ukrainian drone hit the oil depot, possibly the "Oskolneftesnab" depot near the city of Staryi Oskol. https://t.co/CgJccyqFxT pic.twitter.com/dhbuQS4PWZ

Тази нощ Русия отново обстрелваше Украйна с ракети и дронове. Украинските военновъздушни сили са свалили цели 106 от 110 безпилотни самолета клас "Шахед", като от тях 46 са свалени с ПВО, а 60 - с електронно заглушаване.

Два безпилотни летателни апарата са напуснали Украйна през въздушното пространство на Беларус.

Нито една от две крилати ракети Х-59/69 не е била свалена от украинските ВВС. Сводката им гласи още, че няма свалени балистични ракети C-300 - такива са изстреляни със сигурност от Русия, но не е ясно колко точно.

The Ukrainian Air Force reported on a new missile and drone attack overnight.



Shot down:

0/2 Kh-59/69 cruise missiles

0/? S-300 ballistic missiles

106/110 Shahed drones (46 by regular air defense, 60 by electronic warfare)



Two UAVs left Ukraine via Belarusian airspace. pic.twitter.com/jsgT7blFvP