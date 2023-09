Дрон предизвика хаос на летището във Франкфурт (СНИМКИ)

Най-голямото германско летище е било принудено да преустанови изцяло дейността си за 40 минути, съобщи говорител на оператора Фрапорт днес сутринта.

Дронът е бил забелязан за първи път малко след 20:00 ч. (18:00 ч. по Гринуич), което е довело до спиране на всички излитания. След като бил забелязан за втори път към 20:30 ч., дейността на летището била спряна напълно до около 21:10 ч. Говорителката заяви, че ефектът от прекъсването на работата ще се усеща и днес.

"Фрапорт" съобщи за 20 отменени полета снощи, но не е известно дали всички те са се дължали на дрона. Много полети са закъснели, но говорителката не можа да посочи точен брой.

Strange there is no media coverage about this yet: A #drone flying near #Frankfurt airport FRA caused severe air traffic issues this evening. Many flights diverted - have you ever seen flights to FRA from Athens via Nürnberg or from Split via Frankfurt Hahn? pic.twitter.com/XXKAz3qNDb