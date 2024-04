Дрън с дрон и взрив там, където Русия сглобява дронове "Шахед": Руски закани как Украйна нямало да ги уплаши (ВИДЕО)

Според данните на телеграм каналът хангарът, където се сглобяват дроновете, е голям 100 000 квадртани метра. Сглобяването става на база части, които ще доставят от Иран - като конструктор, гласи описанието на ВЧК-ОГПУ.

За сглобяването на "Шахед"-ите т.е. общата работа са ангажирани студенти от политехническия колеж Алабуга.

LARGE UNIDENTIFIED DRONE ATTACKS RUSSIAN SHAHEED DRONE FACILITY 1000 km from border; Tatarstan joins "SMO zone"; Russian army humiliated.



On the morning of 2 April, at least one massive drone flew into one of the buildings on the territory of a drone production facility in… pic.twitter.com/cXilnGG1VX