Един от най-бруталните живи серийни убийци в света призна за още 11 жертви

Александър Пичушкин, един от най-известните серийни убийци в Русия, е признал за още 11 убийства. Известен като "Убиецът с шахматната дъска", той е осъден на доживотен затвор за убийството на 48 души, както обяснява пресслужбата на руската наказателна служба (ФСИН). В момента той се намира в строго охраняван затвор в руската част на Арктика, където през февруари миналата година почина руският опозиционен лидер Алексей Навални.

"Пичушкин изрази готовност да признае извършването на още 11 убийства на мъже и жени в Москва", заявиха от ФСИН. "Тази информация беше получена благодарение на сътрудничеството на оперативното управление на ФСИН и Главното следствено управление на МВР на Русия", добавиха оттам.

Той е арестуван през 2006 г. и осъден на доживотен затвор през 2007 г. Обвинен е в убийството на 48 души и опит за убийство на други трима. Вече е известно, че реалният брой на убийствата най-вероятно е 59, както казва самият Пичушкин.

