Северна Корея завърши чисто нов плажен курорт специално за руските туристи (ВИДЕО)

Северна Корея е открила нов плажен курорт с цел привличане на руски туристи, съобщи Министерството на обединението на Южна Корея в четвъртък, 26 юни. Уонсан Калма, разположен на източния бряг на страната в близост до бивш полигон за ракетни изпитания, ще бъде отворен за туристи през юли. Първоначално се планираше новият плажен курорт да бъде завършен през април 2019 г., за да се отбележи рожденият ден на основателя на държавата Ким Ир Сен, но свързаните със санкциите трудности при набавянето на строителни материали и пандемията от Covid-19 забавиха проекта.

Според BBC севернокорейският лидер Ким Чен Ун е израснал във Вонсан, където живее много голяма част от елита на страната, и отдавна е изразил желание да развива региона.

Още: Ким Чен Ун към Путин: Имате безусловната ми подкрепа, желая ви победа

Проектът, който се простира на четирикилометров участък от бреговата линия, включва хотели, ресторанти, търговски центрове и аквапарк. Според севернокорейската държавна медийна агенция KCNA, наред с хотелите, предлагащи "широк набор от удобства", се предлагат още евтини жилища и ВИП вили.

🏖️North Korea builds a resort for Russian tourists



Kim Jong Un, accompanied by his daughter, has opened the massive Wonsan-Kalma resort on North Korea’s eastern coast.



The resort is primarily targeting Russian tourists, who are being actively encouraged to visit. Direct trains… https://t.co/lQXwOSXTif pic.twitter.com/V8icRo5L1Z