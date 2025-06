ЕК измисли план да връща украинците в ЕС обратно в Украйна

Европейската комисия очерта общ европейски път относно бъдещето на бежанците от Украйна в ЕС. Това стана ясно от официално съобщение на Брюксел - а обещанието е, че планът ще осигури стабилност и постоянна защита, като същевременно ще проправи пътя за преход от временна защита, след като бъдат изпълнени необходимите условия.

Какво прави впечателние в плана - конкретни идеи как украинците, избягали в ЕС, да почнат да се връщат в Украйна. За тази цел ЕК предлага да се създадат т.нар. Хъбове на обединение (Unity Hubs). Тези хъбове трябва да служат като многофункционални информационни центрове както за интеграцията на разселените в държави от ЕС украинци, така и за завръщането им в Украйна. Те могат да бъдат финансирани в рамките на фонд "Убежище, миграция и интеграция" (AMIF). За да подкрепи държавите-членки, Комисията ще назначи и специален пратеник за украинците в ЕС. Някои от хъбовете е предвидено да се отворят в Германия и Испания.

Още: Хиляди украински бежанци молят Швеция: Не ни изселвайте, ние сме ви нужни

🇪🇺 The European Commission is launching plans for the return of Ukrainians once the war ends. Carefully coordinated to avoid disorder, the plan includes “unity hubs” in EU countries—offering return guidance, job support, language lessons & cultural programs. First hubs will be… pic.twitter.com/2JTzW4gw2r