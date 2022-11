ЕК отпусна нови 2,5 млрд. евро за Украйна

„Планираме 18 млрд. евро за 2023 г., като средствата ще се отпускат редовно - за спешни ремонти и бързо възстановяване, водещи до успешна реконструкция. Ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо“, добави тя.

The @EU_Commission is disbursing a further €2.5 billion for Ukraine.



We are planning €18 billion for 2023, with funding disbursed regularly.



For urgent repairs and fast recovery leading to a successful reconstruction.



We will keep on supporting 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/X2bVI5PKe9