ЕК предложи електронна шофьорска книжка и отнемането ѝ да важи за целия ЕС

Предлагат се и нови разпоредби за улесняване на трансграничното прилагане на правилата за движение като например отнемането на книжка да важи за територията на целия Европейски съюз.

През 2022 г. по пътищата на ЕС са загинали над 20 000 души, като повечето жертви са били пешеходци, велосипедисти и ползватели на скутери и мотоциклети, заявиха от ЕК. Затова целта е новите правила да подобрят безопасността за всички участници в движението и да помогнат на ЕС да постигне своята "Визия нула" - до 2050 г. да няма смъртни случаи по пътищата на ЕС.

В изявлението се казва, че правилата ще позволят на младите водачи да придобият опит чрез схема за шофиране с придружител - от 17-годишна възраст младите хора ще могат да се учат да шофират и да получат свидетелство за управление. Тези, които преминат на 17 години, ще могат да шофират самостоятелно от 18-ия си рожден ден и да работят като професионални шофьори. Това ще спомогне за справяне с настоящия недостиг на водачи.

The EU will be the first region worldwide to have a driving licence that works across borders:



🔹 it will be accessible through a mobile phone, and

🔹 would be recognised throughout the EU.



This would make it easier to replace, renew or exchange a driving licence at EU level. pic.twitter.com/M9MURnlIjR