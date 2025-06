"Благодарим Ви за сина": Умрял си за Путин, баща ти взема микровълнова фурна (ВИДЕО)

"Благодарим за сина Ви, че сте възпитали такъв човек. Вземете, от администрацията" - това са думи, отправени към баща на загинал за целите на руския диктатор Владимир Путин в Украйна войник, вероятно украинец. Беларуската опозиционна медия NEXTA предава, че това се е случило в Херсонска област – в окупиранита ѝ част, руската армия държи около 70% от областта, но столицата на региона Херсон е в украински ръце.

Какъв е подаръкът за това, че синът ти е загинал на война, подпалена заради болните имперски амбиции на Путин? Микровълнова фурна. От видеокадрите не става ясно дали тя е руско производство. "Патриот за своя град", обясняват от подчинената на Путинова Русия окупационна администрация за загиналия войник и честитят на бащата Деня на Русия.

А той не изглежда изобщо опечален:

Not exactly a Lada — but better than a bag of dumplings In the Russian-occupied part of Kherson region, Russian authorities gave a microwave to the father of a fallen "hero of the special military operation." He seemed… content. Fair trade? pic.twitter.com/38J6ELLIVx

На този фон – видеокадри от поредната порция руски военнопленници, които се връщат обратно в Руската федерация след размяна с украински военнопленници:

How pathetic it looks: a staged video is being mocked online, showing Russian soldiers released from captivity forced to display “joy” on command.



But there’s little to celebrate — in Russia, those who return alive instead of dying for Putin are often branded as traitors. In… pic.twitter.com/IOMvDbSieZ