ЕК препоръча Украйна и Молдова да станат кандидати за ЕС, но отхвърли Грузия

Молдова може да получи същия статут, но ЕК не препоръча той да бъде даден на Грузия.

Връчването на статут на кандидат е първата формална стъпка в дългия и сложен процес на присъединяване към ЕС, който по принцип отнема повече от десетилетие.

Ukraine has already implemented roughly 70 % of 🇪🇺 rules, norms and standards. Yet important work remains to be done, on the rule of law, oligarchs, anti-corruption and fundamental rights. The process is merits-based. So progress depends entirely on Ukraine. pic.twitter.com/JA2djcmxlq

"Това, разбира се, става при условие че страната (б.а. - Украйна) ще извърши още редица важни реформи", заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен на пресконференция в петък. Така тя потвърди очакваната информация, че Комисията ще иска от Киев да изпълни условия, свързани с принципа на върховенството на закона, правосъдието и борбата с корупцията.

Страните членки на блока са разделени в позициите си дали Украйна трябва да получи статут на кандидат за ЕС. Дания и Португалия са най-явните критици на това решение, докато Полша, Литва, Латвия и Естония го подкрепят. Франция и Германия са критикувани, че не заемат ясна позиция.

Според поддръжниците на статута на кандидат за Киев - това ще позволи на украинските лидери да покажат, че страната им има светло бъдеще след края на войната. В същото време ще започне интегрирането на държавата в блока, който ще финансира голяма част от възстановяването ѝ, ще отпрати и ясно послание към Владимир Путин. Евролидерите, които се противопоставят, изтъкват тезата, че в нормални времена Украйна не изпълнява изискванията за начало на преговорите за членство. Освен това цитират забавянето на същите тези преговори със Северна Македония и Албания.

„Според ЕК Украйна ясно демонстрира стремежа и решимостта си да спазва европейските ценности и стандарти", заяви Фон дер Лайен, като добави, че страната вече е въвела около 70% от правилата, стандартите и нормите на ЕС. „Важната работа обаче предстои – по отношение на върховенството на закона, олигарсите, борбата с корупцията и фундаменталните права. Напредъкът зависи изцяло от Украйна“.

"Всички знаем, че украинците са готови да умрат за европейската перспектива", добави тя. "Искаме те да изживеят заедно с нас европейската мечта“.

Въпреки това препоръката на Комисията е предимно технически и бюрократичен документ, в който се разглежда годността на страната да кандидатства за членство в ЕС въз основа на голям брой изисквания, известни като "критериите от Копенхаген". Те се отнасят до управлението, правосъдието и икономиката.

Що се отнася до Молдова, ЕК препоръча и тя да получи статут на кандидат, но само ако извърши определени реформи. Фон дер Лайен призна, че страната вече показва, че може да ги изпълни, бори се с корупцията и е тръгнала „по европейския път“. „Все още ѝ предстои дълъг път, но ние вярваме, че има потенциала да изпълни критериите“, добави председателят на Комисията.

We also recommend to grant Moldova the candidate status, on the understanding that the country will carry out reforms.

⁰🇲🇩 is on a real pro-reform, anti-corruption and European path.

⁰It still has a long way to go. But we believe it has the potential to live up to the criteria. pic.twitter.com/m7nEnGTbBY