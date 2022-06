Зеленски: ЕК взе историческо решение, доближава ни до победата

"Приветствам положителното заключение на Европейската комисия относно статута на кандидат за членство в ЕС за Украйна. Това е първата стъпка по пътя към членството в ЕС, която със сигурност ще ни доближи до нашата Победа", написа Зеленски в Twitter.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen&each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.