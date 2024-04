Експлозия в завод на компания за биогорива във Франция, има тежко ранен (ВИДЕО)

Още: Експлозия във ВЕЦ край Болоня, има жертви (ВИДЕО)

Инцидентът е станал следобед в частта за биодизел на индустриалния обект на Saipol в пристанищния град Сет. Когато експлозията избухва, фабриката не работи, тъй като са се извършвали дейности по поддръжката, казва префектурата, добавяйки, че дейността на пристанището на Сет продължава. Пожарът е овладян около час след това, казват от Saipol.

Заводът Seveso е специализиран в преработката на рапично и слънчогледово семе. Saipol, част от маслодайната група Avril, е най-големият производител на биодизел във Франция.

A plant of a biofuel company in the town of Sete in southern France has caught fire after an explosion



The incident happened on Wednesday afternoon.



One person was injured. 200 employees of the enterprise were evacuated.



The Seveso plant specializes in processing rape and…