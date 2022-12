ЕП връчи наградата "Сахаров" на украинския народ, Зеленски призова за трибунал срещу Русия (ВИДЕО)

Честта се оказва на личности и организации, борещи се за свобода по целия свят. Наградата носи името на учения Андрей Сахаров – съветски ядрен физик, дисидент и общественик, който е вярвал изцяло в отвореното, свободно и демократично общество.

Приза получиха Олександра Матвийчук - адвокат по правата на човека и председател на Центъра за граждански свободи, Иван Федоров - кмет на украинския град Мелитопол, който в момента е под руска окупация, Ярослав Божко - говорител на Движението за гражданска съпротива "Жълтите лентички", и Юлия Пайевска - основател на звеното за медицинска евакуация "Ангелите на Тайра".

🔴 LIVE: the people of Ukraine are awarded the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Watch the ceremony in the European Parliament in Strasbourg ↓ https://t.co/p9i1qhs73j