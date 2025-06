Тръмп обяви мир в Близкия изток, Иран и Израел продължават да се бият

Между Израел и Иран е било постигнато споразумение за прекратяване на огъня, което ще влезе в сила с оглед приключване на конфликта между двете страни. Това написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в пост в Truth Social. "Поздравления на всички! Напълно е договорено между Израел и Иран, че ще има цялостно и тотално прекратяване на огъня... за 12 часа, след което войната ще се смята за прекратена!", написа Тръмп. И веднага след това дори стигна дотам да напише, че Израел и Иран дошли "почти едновременно" при него с искане за мир:

U.S. President Trump in a post just now on Truth Social, as Iranian ballistic missiles rain down over Israel: pic.twitter.com/zOeiCT7t8C — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

"Ако приемем, че всичко върви както трябва, което ще стане, бих искал да поздравя двете страни, Израел и Иран, за това, че имат издръжливостта, смелостта и интелигентността да сложат край на това, което може да се нарече "12-дневната война", заяви Тръмп в социалната си мрежа.

По-рано американският президент написа, че се надява да "няма да има по-нататъшна омраза".

"Може би сега Иран ще може да пристъпи към мир и хармония в региона и аз с ентусиазъм ще насърча Израел да направи същото", заяви Тръмп.

Няма споразумение

Няма "споразумение" за каквото и да било прекратяване на огъня между Израел и Иран. Това заяви в пост в платформата "X" иранският министър на външните работи Абас Арагчи.

Арагчи добави обаче, че ако Израел спре "незаконната си агресия" срещу иранския народ не по-късно от 4 часа тази сутрин, след това Иран няма намерение да продължи да отговаря.

"Към момента няма "споразумение" за прекратяване на огъня или военните операции", написа Арагчи. "Въпреки това, при условие че израелският режим прекрати незаконната си агресия срещу иранския народ не по-късно от 4 часа сутринта, нямаме намерение да продължим с отговора си след това", добави иранският външен министър.

"Окончателното решение относно прекратяването на военните ни операции ще бъде взето по-късно", каза Арагчи. А агенция Farc, която е основно информационно оръжие на Иранската революционна гвардия, каза, че информацията за мир е "фалшиви новини", визирайки точно какво говори Тръмп. Причината - Израел не спирал да атакува Иран.

For anyone claiming that the ceasefire actually starts in a hour or so, Iran’s Foreign Minister clearly said earlier that Iran did not accept any agreement beside a cessation in hostilities with Israel at 4:00am IRST, which Iran has now violated by launching ballistic missiles at… pic.twitter.com/Pt6Oxty0ZB — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

Ударите продължават

Пореден ирански ядрен учен беше убит от Израел - Мохамед Седигхи. Ударът обаче беше нанесен преди 4:00 часа сутринта, когато уж трябваше да почне мир:

Iranian nuclear scientist Mohammad Reza Sedighi assassinated in Israeli attacks this morning before the ceasefire began. pic.twitter.com/igZFwRWlWX — Clash Report (@clashreport) June 24, 2025

Израелската армия съобщи, че работи по прихващането на ирански ракети, изстреляни „преди малко“, без да уточни точния час на атаката. "Преди малко сирени зазвучаха в няколко района в Израел след идентифицирането на ракети, изстреляни от Иран към държавата Израел", каза израелската армия в изявление, публикувано в Телеграм около 5:00 сутринта.

Вече има видеокадри от иранска атака след 4:00 часа, когато уж трябваше примирието да влезе в сила, по думите на Тръмп - ударен е град Беер Шева, има информация за трима убити:

The first moments after the direct impact of an Iranian ballistic missile on an apartment building in Beersheba, Southern Israel. pic.twitter.com/jEhYMRXOOb — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

Multiple injuries, including several serious, reported at the impact site of an Iranian ballistic missile in Beersheba. pic.twitter.com/B4Ryx7IfyS — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025

В пост на персийски език в платформата "X" израелската армия предупреди рано тази сутрин жителите на два квартала в Техеран за предстоящи въздушни удари и разпространи карти, показващи районите, които ще бъдат засегнати.

По-рано израелските военни отправиха също призив и към жителите на друг район в иранската столица да се евакуират. Оттогава насам се съобщава за нови експлозии, които се чуват в Техеран.

И още - в Ирак имаше атаки с дронове, срещу американската военна база "Ал Асад", както и срещу град Ал Тадж и радарна станция, намираща се там. Изглежда е имало попадение именно там, където е радарната станция:

Several large explosions reported in the town of al-Taji to the north of the Iraqi capital of Baghdad. pic.twitter.com/bFwOiH7Cy6 — OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2025

Baghdad Operations Commander, Lt. Gen. Walid al-Tamimi, has now confirmed that an “unknown drone” targeted an air-defense and radar site at Camp Taji to the north of the capital earlier, resulting in significant damage to the site but no casualties among the Iraqi Armed Forces. pic.twitter.com/WRJSA9XU5L — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2025