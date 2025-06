Американците са против война с Иран, доверието в Тръмп се срива: Ново проучване показва нагласите

Ново проучване на Ipsos/Reuters сред 1139 възрастни американци разкрива дълбоки разделения относно следващите стъпки на Америка в Близкия изток. Американците са обезпокоени от назряващ конфликт между САЩ и Иран и се опасяват, че насилието може да ескалира, след като президентът Доналд Тръмп нареди бомбардировките на ирански ядрени съоръжения, сочи анкетата, приключила в понеделник.

Още: Тръмп потвърди: Иран ни предупреди преди атаката, няма пострадали

Около 79% от анкетираните американци заявиха, че се притесняват, „че Иран може да атакува американски цивилни в отговор на въздушните удари“. Тридневното проучване, което започна след американските въздушни удари и приключи рано в понеделник, преди Иран да изстреля ракети по американска военновъздушна база в Катар, показа, че американците са също толкова загрижени за военния персонал на страната си, разположен в Близкия изток. Около 84% казаха, че като цяло се притесняват от разрастващия се конфликт.

A new Ipsos/Reuters poll of 1,139 U.S. adults reveals sharp divisions over America’s next steps in the Middle East. 79% worry Iran may target U.S. civilians after airstrikes. President Trump’s approval rating has also dropped to 41%—the lowest of his current term. pic.twitter.com/GzzGXICmFR