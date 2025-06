Русия срина лицея в украински град с много бесарабски българи (ВИДЕО)

Русия извърши удар с балистична ракета срещу образователна институция в Одеска област. Нападението е срещу лицея в Белгород-Днестровски. Учебното заведение е разрушено, под развалините може да има хора, каза началникът на Одеската областна военновременна администрация Олег Кипер. По предварителни данни има трима убити, а 12 души са ранени с различна тежест. Сред пострадалите има двама непълнолетни, съобщиха от Одеската областна прокуратура. За щастие в училището не е имало ученици заради лятната ваканция.

Russia launched a ballistic missile strike on an educational institution in the Odesa region; people may be trapped under the rubble. The institution has been destroyed. pic.twitter.com/kuuZw2Os5a

Спасителните служби все още са на място. Работи се по отстраняване на последиците от удара и се издирват евентуални оцелели. Информацията за точния брой на жертвите и мащаба на разрушенията се уточнява.

😡Russians destroyed a lyceum in Ukraine’s Odesa region — just yesterday, it hosted a graduation ceremony for 11th graders



There were no children in the building — but staff members were inside. Two people were killed. Some may still be trapped under the rubble.



According to… pic.twitter.com/ymmBPIo12K