Ванс за Иран: Говорят друго зад кулисите, нашите бомби са по-големи от техните (ВИДЕО)

Това, което иранците казват зад кулисите и което обявяват публично, понякога може да е много различно. Това призна американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за Fox News. Ванс научил това "в последните 4-5 месеца", но увери, че иранците не искали войната да продължава, защото ПВО системите им били разрушени, ядрената им програма - заличена.

Както и Тръмп, Ванс нарече сегашната война между Израел и Иран "12-дневната война". За момента няма никакви данни, че тази война ще продължи само толкова - а Ванс беше изрично попитан как така Тръмп обявява толкова смело край на войната, какви сигнали за това е получил от иранците при липса на публична информация за специфичен план за постигане на мир:

JD Vance: What the Iranians say publicly and privately sometimes can be very different. pic.twitter.com/S1QWBEyHxo

"Утре е нов ден - краят на 12-дневната война, краят на иранската ядрена програма", уверен е Ванс, според когото "в тъмните часове" щяло да има обстрели от двете страни - Още: Тръмп обяви мир в Близкия изток, Иран и Израел продължават да се бият

JD Vance:



Tomorrow really is a new day — the end of the 12 Day War, the end of the Iranian nuclear program, and I really do believe the beginning of something very big for peace in the Middle East.pic.twitter.com/PfvYtFdtnS