Ердоган: Скоро ще имаме толкова много ракети, че никой няма да смее да ни предизвика (ВИДЕО)

"Сега планираме производство на ракети, за да увеличим запасите си от среден и дълъг обсег до ниво на надежден възпиращ фактор", заяви Реджеп Тайип Ердоган във видеообръщение. "Скоро ще достигнем отбранителен капацитет, който никой няма да посмее да предизвика", каза още той."Влезли сме във фазата на производство на нашите системи в количества, които наистина укрепват нашето възпиране. Ако не сте силни политически, социално, икономически и военно, вие нямате възпиращ ефект — и сте уязвими", посочи турският президент. Още: Ердоган проведе важен разговор: Турция е готова да бъде посредник в Близкия изток

"Като нация, ние предпочитаме да умрем, отколкото да живеем в срам. По-добре да почиваме с чест под земята, отколкото да живеем безчестно над нея", каза Ердоган.

We’re now planning missile production to raise our medium- and long-range stockpiles to a credible deterrent level.



Soon, we’ll reach a defense capacity that no one will dare challenge.



