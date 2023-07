Ердоган срещу Путин: Социалните мрежи се забавляват с развоя на събитията

Сериозните удари срещу престижа на Путин от страна на Ердоган наистина зачестиха и то за съвсем къс период от време. Това са разрешението на Ердоган украинските командири от "Азовстал" да излязат от домашния арест и да се приберат в родината си, зелената светлина за членството на Швеция в НАТО, застъпването за ускореното приемане на Украйна в Алианса и подписаният меморандум за започване на строителството на завод за дронове на територията й. Неслучайно в Съвета на Руската федерация се заговори, че Турция от неутрална държава се превръща в неприятелска, Ердоган бе наречен "глупав" и "импулсивен", а решенията му - удар с нож в гърба. ОЩЕ: Москва: Турция се превръща от неутрална в неприятелска държава

ОЩЕ: Ердоган, дръж се прилично!: Бабите на Путин смъмриха турския президент за лошо поведение (ВИДЕО)

Шокът за Путин не би трябвало да е малък. Гръцка медия припомни негови думи, че на Ердоган може да се разчита: "Ердоган е човек, който си държи на думата щом сме се разбрали за нещо. Може да ни е трудно да се споразумеем, но ако сме се споразумели, се стараем да го изпълним."

Ето как изглеждат нещата и за много руснаци:

Peskov: "We intend to continue our relations with Turkey, they are really multifaceted. We will continue our mutually beneficial trade and economic interaction."