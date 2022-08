ЕС дарява 5,5 милиона таблетки йод за населението около АЕЦ Запорожие

„Всички бойни действия около АЕЦ "Запорожие" трябва да бъдат прекратени незабавно. По искане на Украйна мобилизирахме през #EUcivpro 5,5 милиона таблетки йод за здравето на хората, които живеят около централата“, се казва в съобщението.

Същевременно мисията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна днес в Киев и се очаква да се отправи към атомната електроцентрала. Съветникът на ръководителя на президентския кабинет на Украйна Михайло Подоляк предупреди, че руските сили умишлено нанасят удари по маршрута на делегацията към Запорожката АЕЦ както се е очаквало. По думите му обаче това няма да промени позицията на Украйна и тя ще продължи да настоява за демилитаризация на зоната около АЕЦ, незабавно изтегляне на руските войски и достъп дотам само на украинския персонал.

