ЕС е дал по-малко снаряди на Украйна, отколкото Северна Корея на Русия

КНДР вече е доставила на Москва 350 хиляди снаряда, заяви литовският външен министър Габриелиус Ландсбергис.

"ЕС обеща на Украйна 1 милион артилерийски снаряда... Със сигурност разполагаме с ресурси, за да надминем Северна Корея. Трябва да спрем да стоим на едно място, докато смелите украинци умират", подчерта той в своя публикация в Twitter.

