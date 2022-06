ЕС прие квота от минимум 40% жени в бордовете на компаниите

ЕС съобщава, че в някои държави от блока вече 30% от бордовете на компаниите са съставени от жени. По-малко от 10% от съветите на директорите обаче имат председател или изпълнителен директор жена.

До 2021 г. жените са представлявали 45% от мениджърските позиции в ЕК, а до 2024 г. планът е те да се увеличат до 50 на сто.

This is a great day for women in Europe.

And it’s also a great day for companies.



We have an agreement on our proposal for gender balance on corporate boards!



