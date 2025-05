Димитър и Христо като Лита Форд и Ози Озбърн с първа победа на полуфинала в "Като две капки вода"

Димитър и Христо в образите на Лита Форд и Ози Озбърн спечелиха своята първа победа в полуфиналния епизод в 13-ия сезон на "Като две капки вода". Така в този сезон за първи път в историята на предаването в България всеки един от участниците победи поне по веднъж. Тази вечер станаха ясни и кои участници влизат в голямата четворка, от която ще бъде излъчен победител в този сезон на "Като две капки вода" на 18 май на Национален стадион "Васил Левски". Оказа се, че това ще бъдат всички участници, а първите четирима - Михаела Филева, Вениамин, Иван Христов и Николаос Цитиридис, които се класираха на първите две места, ще започнат финала с по 2 точки. Класиралите се от 5 до 9 място ще излязат на 18 май с по 0 точки.

Как протекоха имитациите тази вечер

Роксана като Rednex, източник: Като две капки вода/Facebook

Още: Дуетът Димитър и Христо за "Като две капки вода": Шоуто е награда за нас

Първата имитация за вечерта беше на Роксана, която получи задачата да влезе в образа на групата Rednex и да изпълни хита "Cotton Eye Joe". Певицата се опита да наподоби оригиналния хит, макар че тази песен не би могла да демонстрира нито кой знае какви певчески умения, нито артистичен талант.

Втори на сцената на "Като две капки вода" се качи един от фаворитите в предаването - Вениамин. Той трябваше да направи троен образ - на Брайън Адамс, Стинг и Род Стюарт и техния вече хит "All For Love". Вениамин направи блестяща имитация и успя да докара блендата и държанието и на тримата емблематични изпълнители.

Михаела Филева трябваше да имитира Джеси Джей и песента ѝ "Do It Like a Dude". Мишето се хвърли с всичка сила, за да изпълни максимално добре полуфиналната си имитация и се справи доста сполучливо, но трябва да се признае, че този образ изглеждаше сякаш ѝ е лесен.

Още: Вениамин с големи планове след "Като две капки вода"

Звездомир Керемидчиев като Джо Кокър, източник: Като две капки вода/Facebook

Следващата имитация беше на Звезди Керемидчиев, който влезе в образа на великия Джо Кокър, за да изпълни песента "Unchain My Heart". Вокалистът на "Ахат" беше много близо до оригинала, но и трябва да признаем, че хрипът в гласа му му помогна да звучи много подобно на Кокър.

Дивна получи тежката задача да имитира Паша Христова и песента "Повей, ветре". Младата певица определено се беше постарала да повтори стихийния глас на Христова и на моменти звучеше много близко до нея.

Още: Пулс 200: Какво се случва в "Като две капки вода" преди изява (ВИДЕО)

Последва имитацията на Александра Лашкова като Тина Търнър и песента ѝ "What’s Love Got To Do With It". Младата актриса направи чудесна актьорска имитация и въпреки че нямаше как да имитира гласа ѝ, Лашкова се справи чудесно.

Иван Христов като Ани Ленъкс, източник: Като две капки вода/Facebook

Иван Христов получи задачата да имитира Ани Ленъкс и да изпее "There Must Be An Angel". За подкрепа по време на изпълнението му се появи Андрей като ангел, което беше най-добрата част от цялата имитация.

Още: Николаос Цитиридис призна истината за Рачков, Геро и Слави Трифонов

Последва имитацията на Николаос Цитиридис като Right Said Fred и хита му "Too Sexy". Нико се справи чудесно и предаде цялата позната емоция от този евъргрийн.

Последната имитация за този полуфинал бе на дуета Димитър и Христо, които трябваше да имитират Ози Озбърн и Лита Форд и да изпеят "Close My Eyes Forever". Момчетата се справиха много убедително, макар че българският вариант на Лита Форд си звучеше на моменти с мъжки глас.

Още: Михаела Филева с неочакван коментар за "Като две капки вода" и предизвикателствата