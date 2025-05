САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Щети и разрушения в още два руски военни завода след украински удари

Още две важни за руската военна промишленост и армия руски предприятия са били поразени по време на най-масираната атака с дронове от страна на Украйна срещу Русия - това показват нови сателитни снимки, които сподели един от известните украински анализатори на публични данни КіберБорошно. Украинската атака стана факт на 7 май, два дни преди парада за Деня на победата в Москва - Още: Москва я чака "Парад на загубата": Украйна подпали летища с руски самолети и ракети (ВИДЕО)

Първото предприятие със сериозни щети е заводът на руската отбранителна промишленост "Базалт", който се намира в Красноармейск, Московска област. Там е ударен централният цех на предприятието. Заводът се занимава с производство на авиационни бомби, запалителни бомби, РПГ-та, ръчни гранати, минохвъргачки и боеприпаси за тях:

On May 7, a strike hit the central workshop of the "Bazalt" defense plant in Krasnoarmeysk, Moscow region — a key producer of air bombs, RPGs, and mortar rounds. The facility also handles R&D and weapons testing. pic.twitter.com/Xwlcvqt0Hc

Другото ударено предприятие е "Щегловски вал" в Тула. Наред с други продукти, там се произвежда зенитно-ракетната ПВО система "Панцир-С". Поразена е новопостроена производствена сграда в комплекса - строежът ѝ е бил завършен през март, 2025 година:

On May 7, a newly built facility at the "Shcheglovsky Val" plant — finished just this March — was destroyed in a strike. The site produces key Russian weapons systems like the Pantsir-S/S1 air defense systems, "Bakhcha-U" & "Berezhok" combat modules, and Kornet-EM ATGMs. pic.twitter.com/fb5kUIAwV0