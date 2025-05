Скръбна вест! Почина млад талант на отбор от Евролигата

Скръбна вест покоси света на баскетбола! Френският Монако обяви, че млад състезател е загубил живота си, а треньорът му и трима други играчи са ранени при автомобилна катастрофа. Инцидентът е станал по време на прибирането на "Б" отбора от гостуване, а вероятната причина за транспортното произшествие в 3 часа през нощта е, че шофьорът на микробуса е заспал. Управлявалият превозното средство също е с наранявания.

"При тези трагични обстоятелства президентът и членовете на kлуба желаят да изкажат най-искрените си съболезнования на семейството на починалия и на неговите близки и да подкрепят ранените и целия персонал, засегнат от това събитие. Тази вечер ще бъде запазена минута мълчание преди мача от Betclic Elite между Roca Team и Bourg-en-Bresse, чието начало е насрочено за 19:00 ч. в зала Gaston Médecin", написаха от Монако в социалните мрежи.

