Тръмп пак клекна и даде аванс на Путин за Украйна

"Президентът Путин не иска примирие, а иска среща в четвъртък (15 май), в Турция, за да преговаря потенциално за край на кървавата баня. Украйна трябва да се съгласи на това, незабавно. Така поне ще могат да видят дали сделка е възможна или не - ако не, европейските лидери и САЩ ще знаят как стои всичко и могат да действат по съответния начин. Почвам да се съмнявам, че Украйна ще сключи сделка с Путин, който е твърде зает да празнува победата във Втората световна война, която нямаше да я има без САЩ. Срещнете се и преговаряйте сега". Това написа американският президент Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

Trump urges Ukraine to immediately accept Putin’s Turkey meeting proposal: “They can see if a deal is possible. If not, Europe and the US will know where things stand and act accordingly.” Doubts Ukraine will deal with Putin, “too busy celebrating WWII victory—impossible without… pic.twitter.com/tkLQheRhyl

Посланието на Тръмп за пореден път е в полза на руския диктатор, след като уж американският президент защитаваше позицията за по-дълго примирие, от 30 дни - точно както украинският президент Володимир Зеленски се съгласи да бъде и настояваше за това, заедно с лидерите на най-силните европейски държави. Първо примирие, тогава истински разговори - докато оръжията говорят, не може да има реални разговори за мир - позиция и на Зеленски, и на френския президент Еманюел Макрон.

Сега новата отстъпка от страна на Тръмп за пореден път доказва, че той явно притиска винаги първо Украйна, когато дойде решителен момент - защото е по-слабата страна, и не се съобразява изобщо кой е жертвата и кой агресорът в подпалената преди над 3 години пълномащабна война точно от Владимир Путин - Още: Новият папа заклейми Русия: Империалистическа война в Украйна. Тръмп реагира на Путин (ВИДЕО)

Авансът на Тръмп за Путин идва и след като уж специалният пратеник на американския президент за Украйна Кийт Келог по-рано също пусна публикация в социалните мрежи, в която защити идеята да има първо 30-дневно примирие, безусловно. При това Келог писа, че "президентът Тръмп повтаря - спрете убийствата", визирайки точно инициативата първо да има примирие, а след това мирни преговори, "не наобратно":

🤔Kellogg: “Even the Prime Minister of New Zealand gets it. As President Trump has repeatedly said, stop the killing!”



“An unconditional 30-day ceasefire first, and during it, move into comprehensive peace discussions. Not the other way around,” — Keith Kellogg posted on X.… pic.twitter.com/ebowARtiWE