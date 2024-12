Естония налага санкции на грузинския премиер и на 13 други

Естония обяви, че е наложила санкции на грузинския министър-председател Иракли Кобахидзе и на още 13 грузински служители, като осъди „престъпното“ насилие, упражнявано от грузинските власти срещу протестиращи, журналисти и опозиция, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Съобщението, направено от външния министър на Естония Маргус Цахкна в X, идва ден след като избирателна колегия, доминирана от управляващата партия на Грузия, избра за президент на републиката лоялния на крайната десница Михаил Кавелашвили.

Estonia sanctioned another 14 #Georgian authorities, including Prime Minister Kobakhidze.

The violence perpetrated by the 🇬🇪 authorities against protesters, journalists & opposition leaders is criminal & against human rights.

I call on all EU countries to react & to take actions