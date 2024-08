Ето по кои въпроси новият ни външен министър ще работи с Кулеба

Новият ни външен министър Иван Кондов има желание да работи с украинския си колега Дмитро Кулеба по общата ни програма с Украйна, става ясно от публикация на Министерство на външните работи в платформата X (Twitter).

От МВнР изброяват подкрепата за борба с незаконната руска агресия, справедливият мир въз основа на Хартата на ООН и формулата за мир на Украйна, напредъкът в евроатлантическата интеграция на Киев и допълнително укрепване на нашите приятелски отношения.

"Очаквам с нетърпение да продължим ползотворното ни сътрудничество. Оценяваме подкрепата на България по пътя на Украйна към ЕС и НАТО, както и постоянната й практическа помощ", посочва Кулеба. Той поздрави ИВан Кондов за назначаването му за министър на външните работи. ОЩЕ: На срещата на НАТО: Блинкен и Кулеба обсъдиха украинската защита

Thank you,@DmytroKuleba! Keen to work with you on our shared agenda:support to fight off the illegal Russian aggression, just peace based on UN Charter&Ukraine's Peace Formula,advancing 🇺🇦's EuroAtlantic integration and further strengthen our friendly relations #StandWithUkraine https://t.co/rBl2Ajcyg6