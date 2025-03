Евролидерите не искат Орбан, Фицо заплаши да блокира финалния документ от срещата на върха (ВИДЕО)

Министър-председателят на Люксембург Люк Фриден е недоволен от цялото внимание, което се отделя на унгарския премиер Виктор Орбан, а в по-малка степен - и на словашкия му колега Роберт Фицо, в Европейския съюз. Той заяви пред репортери преди заседанието на евролидерите в четвъртък, че Европейският съвет не бива да се фокусира върху тях и просто трябва да продължи с предложенията за помощ за Украйна без пълно одобрение от целия ЕС.

„Живеем в исторически времена и трябва да сме по-единни от всякога. А ако не споделяте това мнение, останалите трябва да продължат напред“, каза той, цитиран от Politico. "Люксембург към Орбан: Не ни трябваш" - така медията описа впечатлението, оставено от думите на люксембургския премиер.

Орбан и Фицо редовно блокират помощта на ЕС за Украйна, бавят различни пакети от санкции срещу Русия и като цяло поставят прът в колелата на блока по отношение на бъдещата стратегия за сигурността.

Снимка: Getty Images

Полският премиер Доналд Туск сигурно е изтеглил късата клечка, защото беше изпратен да придружи унгарския министър-председател до кръглата маса на Съвета. Двамата лидери бяха заснети усмихнати, преди да се присъединят към колегите си от Люксембург и Португалия. Всички те си стиснаха силно ръцете, отново пред камерите. Тогава Орбан каза нещо и всички се разсмяха, предава от кулоарите Politico.

Председателят на Съвета Антониу Коща също подаде сърдечно ръка на Орбан. Не може обаче да се скрие, че унгарският премиер е все по-изолиран сред колегите си.

Ден по-рано Виктор Орбан се срещна с френския президент Еманюел Макрон, но също и с лидера на крайнодесния "Национален сбор" Марин льо Пен. Унгарският премиер качи снимка с нея в профила си в X и я нарече "бъдещия президент на Франция".

After meeting with both the former and current Presidents of France, it was a pleasure to meet with the future President. Thank you for the insightful discussion @MLP_officiel ! pic.twitter.com/ThWhw8xSIU

Орбан похвали икономическите връзки на Унгария с Франция и изрази надежда, че страната на Макрон ще продължи да инвестира в централноевропейската държава. По думите му, френският президент, така както и Марин льо Пен, били съгласни, че не трябва да има "единна европейска държава". Всеки трябва да си е отделна страна - Франция е Франция, Унгария си е Унгария и всеки в тези държави е патриот, "не трябва да даваме суверенитета си на Брюксел", заяви унгарският премиер.

My meetings in France confirmed that while we may disagree on the modalities of peace, we do agree that we must strengthen the defence capabilities of European nations, & these efforts should empower member states rather than Brussels bureaucrats. pic.twitter.com/FDdZTuOnb8