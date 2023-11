Европарламентът призова страните членки: Спрете да конфискувате коли от руснаци

ЕП призова Европейската комисия да преразгледа тълкуването си на наказателните мерки, водещо до изземване и конфискация на вещи и коли само за лична употреба.

Същевременно евродепутатите приеха резолюция, в която призовават за по-строги санкции срещу Русия, и също така признават, че европейските компании заобикалят ограничителните мерки срещу Москва.

European Parliament urged to stop confiscating cars from Russians



EU countries should stop confiscating cars from Russians as it "discredits" sanctions against Russia, the European Parliament has said.



